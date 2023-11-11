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BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:52
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:52

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN
Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı '' Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun'' çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki Adı, Soyadı,borç miktarı ve müdürlüğümüzce tespit edilen ve adresleri aşağıda belirtilen borçlulara Ödeme Emirleri tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.' nun 103-106. Maddelerine göre İLANEN tebliğine karar verilmiştir.İlgililerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi taktirde bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1(bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
S.NO TAKİP NO SİCİL NO TÜR Miktar (TL) BORÇ DÖNEMİ ADI SOYADI, ÜNVANI
1 2022/19159 1198152 PRİM 2.973.111,28 TL 2015/2-2020/8 GÜL-DA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ KAPALI
2 2022/19159 1198152 PRİM 2.973.111,28 TL 2015/2-2020/8 NAİM ERDAYAMIŞ ADRES YOK

Basın No: ILN01928786

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