BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı '' Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun'' çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki Adı, Soyadı,borç miktarı ve müdürlüğümüzce tespit edilen ve adresleri aşağıda belirtilen borçlulara Ödeme Emirleri tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.' nun 103-106. Maddelerine göre İLANEN tebliğine karar verilmiştir.İlgililerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi taktirde bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1(bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.