İLAN

T.C. MANYAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

ESAS NO : 2018/150 Esas

DAVALILAR : 1- GULSHODA YÖRÜKOVA

2- MEHMET ESENDEMİR Çanakkale Açık Cik Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından 21/09/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalıların evlilik dışı ilişkisinde 07/01/2013 doğumlu Bade Esendemir'in doğduğunu, davalı anne GULSHODA YÖRÜKOVA'nın, Bade Esendemir 6 aylıkken terk ederek yurt dışına gittiğini, o tarihten beri Bade'ye davacı babannesi Nefise Esendemir'in baktığını, Bade Esendemir'in okul kaydı için ve yaşı büyüdükçe diğer resmi işlemlerini yapmak üzere velayetinin babanne Nefise Esendemir'e verilmesini talep ve karar verilmesini istemiş olmakla,

Dosyada davalı GULSHODA YÜRKOVA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı GULSHODA YÜRKOVA'ya "İşbu dava dilekçesine 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu " ve Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır İLAN OLUNUR. olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/10/2023

Basın No: ILN01928487

#ilan.gov.tr