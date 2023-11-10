İLAN İZMİR 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/70 Esas

KARAR NO : 2023/498

Davacı SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı ETİZ GIDA ET VE ET ÜRN.PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle;

Mahkememizce verilen 18/07/2023 tarih, 2021/70 Esas ve 2023/498 sayılı Karar ile; şikayetin KABULÜ ile; İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2017/1347 Esas sayılı takip dosyasında tanzim edilen 21/01/2021 tarihli müdürlük kararının KALDIRILMASINA, şikayetçi dava açılışında harç yatırılmamış olup bakiye 269,85-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye İrad Kaydına, şikayetçi tarafından yapılan 69,60-TL posta/tebligat gideri, 4.163,04-TL Basın İlan Kurumu ücreti, 750,00-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 4.982,64-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, kararın kesinleşmesine kadar yapılan yargılama giderlerinin davacı tarafça peşin olarak yatırılan yargılama gider avansından MAHSUBU ile bakiye kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE, dair, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihten, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı ETİZ GIDA ET VE ET ÜRN.PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.'ye tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/10/2023

Basın No: ILN01927774

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