İYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PALETLİ EKSKAVATÖR SATIŞ İLANI

Belediyemize ait aşağıda listede cins ve özellikleri belirtilen faal halde bulunan, İş Makinası teknik ve fiziki nedenler kullanımı ekonomik olmayan) ekonomik ömrünü doldurmuş olma gerekçesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma suretiyle satılacaktır.

1-Aracın muhammen bedeli (KDV hariç) ve geçici teminat miktarları aşağıda listede belirtildiği şekildedir. Kesin teminat ihale üzerinden % 6 dır. Kesin teminat ihaleyi alan kişiye bildirilmesini izleyen 15 (onbeş) gün içinde kesin teminata çevirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir

Sıra No Markası/Tipi Plakası Modeli FİİLİ DURUMU ÇALIŞMA SAATİ Muhammen Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat (%3) 1 MTS M220 LC 22500 Ton Ağırlığındaki Paletli Ekskavatör 53-İYİDERE-20-006 2018 FAAL- 2552 saat 2.273.000,00TL 68.190,00- TL

2- İhale 21.11.2023 Salı günü , saat 14.00' te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye tekli verilmemesi veya verilen teklifin hadde layık olmaması durumunda ikinci ihale 28.11.2023 Salı günü ayni yer ve saatte yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi

b)Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

c) İmza sirküleri (Noter tasdikli)

d)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

e) Şirket olarak katılacaklar için;

e-1)Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (Noter tasdikli)

e-2)Ticaret odası sicil kaydı

e-3)İmza sirküleri (Noter Onaylı)

e-4)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

e-5)Tebligat için adres beyanı

f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

g) Geçici teminat makbuzu.

h) Şartname alındı makbuzu.

i) Belediyemize her türlü borcu olmadığına dair belge.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesindeki yazılı kimseler doğrudan yâda dolaylı ihaleye katılamazlar.

5- Tüm vergi, resim, harç, alım satım giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye girebilmek için istenilen bilgilerle birlikte ihale günü İyidere Belediyesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-İhaleye katılmak isteyenler 250,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir veya ücretsiz görebilir.

7- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idaremiz serbesttir.

8-İhaleyi alan istekliler, aracın satış ve devir işlemlerini kendi adlarına yaptırmak zorundadır. Aracın satış ve devir işlemleri yapılmadan araç isteklilere teslim edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR

Basın No: ILN01927107

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