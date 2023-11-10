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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 10 Kasım 2023, 08:45
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 08:45
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
No VergiNo T.C. Kimlik No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No To Vergi aslı Borcu Toplamı KGZ Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 1920209806 51958176002 EMİN BÜLBÜL ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:88 Daire No:21 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 10/2017-12/2017 0003 0003 2018033066Sx10000009 2018033014SxE0000089 13.406,74 0,00 0,00 13.406,74
2 4540030595 56965484928 TAMER HACIHAMZAOĞLU MİMAROBA MAH. BELEN SK. Kapı No:2I Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 09/2018-09/2018 9338 9338 2020021966Sx40000023 2020021914SxH0000437 25.098,00 0,00 0,00 25.098,00
3 4540030595 56965484928 TAMER HACIHAMZAOĞLU MİMAROBA MAH. BELEN SK. Kapı No:2I Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 09/2018-09/2018 9338 9338 2020021966Sx40000023 2020021914SxH0000429 22.923,98 0,00 0,00 22.923,98
4 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4410 4410 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000088 37.056,85 0,00 0,00 37.056,85
5 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 0010 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000094 93.588,29 0,00 0,00 93.588,29
6 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 12/2017-12/2017 0015 0015 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000087 55.980,22 0,00 0,00 55.980,22
7 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4415 4415 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000078 17.137,83 0,00 0,00 17.137,83
8 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4418 4418 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000080 12.929,95 0,00 0,00 12.929,95
9 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4418 4418 2020030566Sx40000004 2020030514SxH0000077 12.634,42 0,00 0,00 12.634,42
10 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 12/2017-12/2017 0015 0015 2020031666Sx40000535 2020031614SxH0000079 68.867,73 0,00 0,00 68.867,73
11 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4418 4418 2020031666Sx40000535 2020031614SxH0000074 37.877,38 0,00 0,00 37.877,38
12 4540834549 FANKA MITKOVA HADZHIYSKA ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2018-12/2018 4410 4410 2020031666Sx40000535 2020031614SxH0000081 42.085,98 0,00 0,00 42.085,98
13 6240335864 27713108908 TOLGA MUSLU KIŞLACIK KIŞLACIK KÜME EVLERİ Kapı No:166-SAHADA Daire No:A- SAHADA B Tel: VİZE KIRKLARELİ 01/2018-12/2018 4410 4410 2020020666Sx60000004 2020020614SxJ0000082 219.203,12 0,00 0,00 219.203,12
14 6240335864 27713108908 TOLGAMUSLU KIŞLACIK KIŞLACIK KÜME EVLERİ Kapı No:166-SAHADA Daire No:A- SAHADA B Tel: VİZE KIRKLARELİ 01/2018-12/2018 4418 4418 2020020666Sx60000004 2020020614SxJ0000084 197.282,81 0,00 0,00 197.282,81
15 6950441082 46336362924 ALPER ÖZKAN CUMHURİYET MAH. PINAR SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 4310 2020031266Sx60000001 2020031214SxJ0000010 19.578,62 0,00 0,00 19.578,62
16 6950441082 46336362924 ALPER ÖZKAN CUMHURİYET MAH. PINAR SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4315 4315 2020031266Sx60000001 2020031214SxJ0000005 26.750,13 0,00 0,00 26.750,13
17 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 9182 9182 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000152 16.058,00 0,00 0,00 16.058,00
18 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 11/2018-11/2018 0003 0003 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000147 15.887,67 0,00 0,00 15.887,67
19 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 10/2018-10/2018 0003 0003 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000118 12.844,84 0,00 0,00 12.844,84
20 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 12/2017-12/2017 0003 0003 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000131 12.178,90 0,00 0,00 12.178,90
21 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 09/2018-09/2018 0003 0003 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000124 11.659,86 0,00 0,00 11.659,86
22 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 9182 9182 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000149 18.381,00 0,00 0,00 18.381,00
23 7690220604 33310797148 VOLKAN HAYDAR SEZGİNER PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 0010 2020022166Sx70000006 2020022114SxK0000116 12.960,08 0,00 0,00 12.960,08
24 7920127834 16885430702 İLHAMİ ŞAHİN GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 11/2016-11/2016 0003 0003 2018041066Sx70000002 2018041014SxK0000024 12.072,54 0,00 0,00 12.072,54
25 7920127834 16885430702 İLHAMİ ŞAHİN GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 03/2016-03/2016 0003 0003 2018041066Sx70000002 2018041014SxK0000035 11.384,76 0,00 0,00 11.384,76
26 7920127834 16885430702 İLHAMİ ŞAHİN GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 01/2015-12/2015 0010 0010 2018041066Sx70000002 2018041014SxK0000017 32.363,16 0,00 0,00 32.363,16
27 7920127834 16885430702 İLHAMİ ŞAHİN GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 4310 2018041066Sx70000002 2018041014SxK0000040 11.110,37 0,00 0,00 11.110,37
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Silivri Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Silivri Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01928103

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