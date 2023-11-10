Örnek No : 49

T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

ÖRNEK NO:8TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE

ÖDEME EMRİNİNİLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2021/26660 ESAS

ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Murat Yaşar Doğan(TBB No: 38744)

Mahir İz Cad No:17 Detay Plaza B Blok K:3 Altunizade Üsküdar / İSTANBUL

BORÇLU : MUSTAFA AKYOL, 40288665638TC Nolu

Hürriyet Mh. Namık Kemal Cd. No:1 38050 Melikgazi/Kayseri Melikgazi / KAYSERİ

BORÇ MİKTARI : 13.606,22 TL.

BORCUN SEBEBİ: Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi

TAKİP TARİHİ : 17/06/2021

REHNEDİLEN ARAÇLAR : 26H0078 PLAKALI 2006 MODEL BMCPROBUS ARAÇ

Yukarıda adresinize çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine zabıta araştırması yaptırılmış olup adreste tanınmadığınız ve bilinmediğinizden dolayı adresinizin Meçhul kalması nedeni ile Tebliğat Kanununun hükümleri dairesinde icra emrinin gazete ile İlanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 22/09/2023

Basın No: ILN01928690

#ilan.gov.tr