Örnek No : 49
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
ÖRNEK NO:8TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE
ÖDEME EMRİNİNİLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2021/26660 ESAS
ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Av. Murat Yaşar Doğan(TBB No: 38744)
Mahir İz Cad No:17 Detay Plaza B Blok K:3 Altunizade Üsküdar / İSTANBUL
BORÇLU : MUSTAFA AKYOL, 40288665638TC Nolu
Hürriyet Mh. Namık Kemal Cd. No:1 38050 Melikgazi/Kayseri Melikgazi / KAYSERİ
BORÇ MİKTARI : 13.606,22 TL.
BORCUN SEBEBİ: Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi
TAKİP TARİHİ : 17/06/2021
REHNEDİLEN ARAÇLAR : 26H0078 PLAKALI 2006 MODEL BMCPROBUS ARAÇ
Yukarıda adresinize çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine zabıta araştırması yaptırılmış olup adreste tanınmadığınız ve bilinmediğinizden dolayı adresinizin Meçhul kalması nedeni ile Tebliğat Kanununun hükümleri dairesinde icra emrinin gazete ile İlanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 22/09/2023
Basın No: ILN01928690
#ilan.gov.tr