- İ L A N - Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: : 2022/1047 Karar No. : 2023/41

Sanık : Shadi Haj Bakri Abdullah ve Radah oğlu, 1976 Latakia doğumlu,Suç : 5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi :04/03/2022

Karar Tarihi :12/01/2023

Kanun maddesi : TCK 44

Verilen ceza : 10 ay hapis ve 20 TL para cezası

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01928208

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