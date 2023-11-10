T.C.GAZİOSMANPAŞA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/202 Esas

Mahkememizce verilen 19/07/2023 tarih 2023/202 Esas, 2023/362 Karar sayılı ilamı ile, Erzincan ili, Otlukbeli ilçesi, Umurlu Mah/Köyü, C:60, H:8, BSN:62'de nüfusa kayıtlı, Nurettin ve Mahinur'dan olma, 01/01/19** doğumlu, 190*****210 TC Kimlik numaralı Murat Can'ın nüfus kayıtlarında Murat olan isminin " Kaan " olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekli ile tesciline karar verilmiştir.İlan olunur.21/09/2023

Basın No: ILN01928624

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