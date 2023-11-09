T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/385 Esas

DAVALI : NAJWA NADYF- Yabancı Kimlik No:99888563400-

ADRES :1 Nolu Beşirli Mah. İhlas Sk. Çimenyolu Apt. B Blok No:1 B İç Kapı No:1 Ortahisar/ TRABZON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli boşanma davasının yapılan açık yargılamasında;

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 05/08/2023 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkil ile davalının 21/02/2020 tarihinde evlendiği, müvekkilinin davalıya duyulan güven nedeniyle hiçbir masraftan kaçınmadan birlikte yaşanacak bir aile ortamı sağladığını, ancak davalı tarafın müvekkile duygusal şiddet uyguladığını, davalının müvekkiline küçük düşürücü davranışlarda bulunduğunu, davalının özellikle müşterek çocuk olduktan sonra müvekkile sevgi göstermediğini, davalı müvekkille yatak odasını ayırdığını ve karı koca hayatı yaşamaktan uzaklaştığını, müvekkile ilgisiz ve şefkatsiz davrandığını, müvekkilinde ailesinden uzaklaşması için müvekkile baskı yaptığını, yine davalının evliliğin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davalının çalışmayıp ev hanımı olmasına rağmen müşterek çocuğun bakımıyla ilgilenmediğini, müvekkilin annesinin bir süre çocuğun bakımını yerine getirdiğini, davalının buna da karşı çıkarak zaman zaman müşterek çocukla birlikte evden uzaklaşıp Trabzon'daki arkadaşlarının evine gittiğini, davalının soğuk ve umursamaz tavırları artınca evlilik birlikteliği müvekkil için daha da çekilmez hal aldığını, tüm bu izah edilen nedenlerle davacı ile davalının evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle TMK'nın 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat usulüne uygun yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucunda yeni bir adresin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi, delil dilekçenizi ve tanıklarınızın bilgilerini içeren dilekçenizi sunmanıza, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01927999

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