T.C. EDİRNE 1. İŞ MAHKEMESİ İLAN

Sayı :2021/372 Esas 13/10/2023

Davalı: Mistanoğlu Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Mahkememizde açılan Alacak ( İşçi ile İşveren ilişkisinden kaynaklanan) davasında;

Bilirkişiden alınan 22/12/2022 tarihli rapor doğrultusunda, davacı vekili 06/03/2023 tarihli dilekçesi ile; ihbar tazminatını net 596,39-TL arttırarak 1.596,39-TL net, AGİ (Asgari Geçim İndirimi) alacağını net 751,05-TL arttırarak 761,05-TL net olmak üzere toplam dava değerini net 34.347,44-TL'ye arttırmıştır. Mahkememizce düzenlenen tebligat ile ''Islah dilekçesine HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde ıslah dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı" hususu ihtar edilmiştir.

Davalı şirketin Türkiye'deki adresine TK. 35. Maddesine göre düzenlenen tebligatın deprem nedeni ile hasarlı binaya girilemez durumda boşlatılmış veya yıkılmış olmasından bahisle bila tebliğ iade döndüğünden ilanen tebligat yolu ile tebliği uygun görülmüştür.

Davalı Mistanoğlu Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne bu ilanın yayınlanmasından 15 gün sonra;

06/03/2023 tarihli ıslah dilekçesinin,

16/01/2024 gün ve saat 09:15'de olan duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ıslah dilekçesine itiraz süresi olan iki haftalık yasal sürenin başlamış sayılacağı, bu süre içinde istediği taktirde ıslah dilekçesine karşı beyan ve varsa itirazlarını mahkememize sunabileceği, itiraz etmediği taktirde ıslah dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01928260

#ilan.gov.tr