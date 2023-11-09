İLAN T.C. ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2010/291 Esas

DAVALILAR :AYTEN METİN SEYRANBAĞLARI BAĞLAR CADDESİ NO:64/3 ANKARA

KEMAL METE METİN 100. Yıl İşçi Sit. 12 Blok C Kanat No:59 Balgat/ ANKARA

MEHMET ALİ GÖKÇE Dr. Vali Reşit Cd Ahenk Sk No:4/6 Ankara ANKARA

NACİYE GÖKÇE Ataköy O Blok No:173/12 Bakırköy İSTANBUL

SEMİHA GÖKÇE Dr. Vali Reşit Cad. Ahenk Sk No:4/6 Ankara ANKARA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan İhalenin Feshi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde Çeşme Satış Memurluğunun 2000/21 satış sayılı dosyasında yapılan 16.04.2001 tarih ve 27.6.2001 tarihlerinde yapılan Ilıca mahallesi,5895 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ihalesinden müvekkillerinin 04/07/2001 tarihinde haberdar olduğunu, mahkeme kararı ve satış dosyasındaki kararların Bursa İller Bankası 2. Bölge Müdürlüğü adresine gönderildiğini, müvekkilinin İller bankasında hiç çalışmadığını, müvekkilinin eşinin ise 1991 yılında dava açılmadan önce iller bankasındaki lojmandan ayrıldığını, yapılan tebligatın geçersiz olduğunu, taşınmazın Sibel Metin'e ihale olduğunu, ilk ihale tarihinde ihale bedelinin yatırılmadığını, ilk bedeli yatırmayarak yeniden ihaleye sebebiyet veren Sibel Metin 50.000.000.000TL'ye ihale olunduğunu, ilk ihalede bedeli yatırmayarak yeni ihaleye sebebiyet veren şahısın ikinci ihalede daha düşük ücret yatıramayacağını, açıklanan nedenlerle ihalenin feshinin talep edildiği görülmüştür.

Durusma Günü: 07/02/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/10/2023

Basın No: ILN01927769

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