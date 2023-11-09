T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/473 Esas

KARAR NO : 2023/404

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/03/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca Beraatine karar verilen Kazım ve Ayşegül oğlu, 16/06/1994 doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Sümer mah/köy nüfusuna kayıtlı KORAY CAN BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 03.11.2023

Basın No: ILN01927782

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