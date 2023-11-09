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T.C.

BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/107 Esas

DAVALI : FETHİ VARLIK-48733817090

Davacı tarafından Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Sırçalı Fatih Mah. 225 ada 58 parsel sayılı taşınmaz yönünden aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/04/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01927788

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