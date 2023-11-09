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T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/5 Esas

Mahkememizin 2020/5 Esas sayılı dosyasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereği; davalı Kazim BÜKLÜ'ye dava dilekçesin ve tensip zaptının tebliği yerine kaim olmak üzere; HMK 127 ve 131/1. maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceği, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaların inkar edilmiş sayılacağı ile ayrıca tensip zaptındaki ihtarlardan tebliğ tarihi itibariyle haberdar olmuş sayılacağı, bu itibarla tensip zaptında yer alan yasal ihtarlara riayet edilmesi, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 20/09/2023

Basın No: ILN01926679

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