T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/298 Esas

DAVALILAR:

1-HAVİL ÜNAL - TC: 63769152458

İskender ve Cemile'den olma, 04/08/1972 doğumlu.

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Yenimahalle nüfusunda kayıtlı.

2-CEYHAN APAY - TC: 56005418234

Fikri ve Kıymet'den olma, 11/12/1971 doğumlu.

Ordu ili, Ulubey ilçesi, Fındıklı Mahallesi nüfusunda kayıtlı.

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliği hususunda yurtiçi ve yurtdışı bildirilen tüm adreslerinize çıkarıldığı, adresinizde bulunamama / ayrılma gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; Ordu ili, Ulubey ilçesi, Cevizlik Mahallesi, 657 ada 63 parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada, "6100 sayılı HMK'nun 122/1 maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121, 126 ve 129.maddesindeki hususları içerir cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur."

Durusma Günü: 21/03/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve işbu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ sayılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 02/11/2023

Basın No: ILN01927158

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