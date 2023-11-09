İ L A N

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT MEHMET AKİF ERSOY

MAHALLESİ 712 ADA 428 PARSEL (Konut Alanı E=2.10 11.819,04 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR.

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1: Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 428 parsel Konut Alanı E=2.10 Hmax:15 Kat Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarihli 48 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi 2'nci kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 ₺ (Bintürklirası) yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3: İhale 21.11.2023 Salı günü saat 15.00'da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4'te bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4: İhaleye konu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 428 parselin Muhammen Bedeli 50.250.000,00 ₺ (Ellimilyonikiyüzellibintürklirası) belirlenen bedel üzerinden "Kapalı Teklif Usulü" uygulanmak suretiyle satışları yapılacaktır.

MAHALLESİ: ADA/PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ (m²): MUHAMMEN BEDELİ: GEÇİCİ TEMİNAT: KULLANIM AMACI: M.Akif Ersoy 712/428 11.819,04 m² 50.250.000,00 ₺ 1.507.500,00 ₺ Konut Alanı E=2.10 Yençok=15 Kat

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5:

a.Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli 'nin %3'ünden az olmamak şartıyla yukarda belirtilmiştir.

b.Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

1-Tedavüldeki Türk Parası,

2-Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi'ne uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

3-Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları.

c.İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.

ç.İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00' a kadar Belediyemiz 1'inci kat Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri (süresiz ve teyit yazılı) ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi'ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00' dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 7:

A. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

1-Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,

2-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,

3-Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacak,

4-Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B. Dış Zarf:

1-Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf,

2-Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres bilgilerinin belirtilmesi),

3-Gerçek kişi olması halinde;

a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir,

b.T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi (Aslının ihale komisyonuna ibrazı zorunludur),

c.Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,

d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu

e. Kastamonu Belediyesi'ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge.

f.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),

4-Tüzel kişi olması halinde;

a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

b.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri ve T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopisi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

c.İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,

d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu

e. Kastamonu Belediyesi'ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge.

f.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

6-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Pilot ortaklık belirtilmesi) her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri vermek zorundadır.

7-İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,

8-İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,

9-Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (süresiz ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

10-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri vermek zorundadır.

11-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 8: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 9:

a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00' a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 2' inci katta bulunan Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez,