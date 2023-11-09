|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|Ad-Soyad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Ceza Tutarı
|0010716811
|ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
|EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|05/2012-05/2012
|0015
|1084
|2018122866AsT0000846
|2018122714Atl0001133
|11.044,96
|0
|0010716811
|ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
|EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2012-01/2012
|0015
|0015
|2018122866AsT0000846
|2018122714Atl0001126
|14.403,06
|0
|0010716811
|ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
|EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2012-01/2012
|0015
|1084
|2018122866AsT0000846
|2018122714Atl0001126
|15.526,50
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|11/2013-11/2013
|0015
|1084
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000014
|23.996,49
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|12/2013-12/2013
|0015
|1084
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000013
|39.496,87
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|10/2013-10/2013
|0015
|0015
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000007
|25.054,52
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|10/2013-10/2013
|0015
|1084
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000007
|21.346,46
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|09/2013-09/2013
|0015
|0015
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000009
|10.920,19
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|12/2013-12/2013
|0015
|0015
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000013
|47.933,09
|0
|0280027093
|NAZIM AKKANAT
|PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|11/2013-11/2013
|0015
|0015
|2022041166AsT0000002
|2022041114Atl0000014
|28.635,44
|0
|0680816703
|ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
|HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4415
|4415
|2019062666AsT0000757
|2019061514Atl0000518
|25.286,52
|0
|0680816703
|ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
|HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4410
|4410
|2019062666AsT0000757
|2019061514Atl0000516
|336.704,83
|0
|0680816703
|ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
|HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4418
|4418
|2019062666AsT0000757
|2019061514Atl0000502
|113.740,39
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|01/2013-12/2013
|0010
|0010
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000139
|32.831,37
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|12/2012-12/2012
|0015
|0015
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000142
|11.653,07
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|01/2012-12/2012
|0010
|1084
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000127
|25.737,22
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|04/2013-06/2013
|0033
|0033
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000134
|16.261,42
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|01/2013-12/2013
|0010
|1084
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000139
|25.017,51
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|11/2012-11/2012
|0015
|0015
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000140
|11.706,11
|0
|0730109800
|HASAN ARDIÇ
|İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ
|01/2012-12/2012
|0010
|0010
|2022041966AsT0000009
|2022041914Atl0000127
|32.828,08
|0
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|MERKEZ SARICA Kapı No:68 Daire No: Tel: DEVELİ KAYSERİ
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2022091266AsV0000004
|2022091214Atn0000058
|30.343,79
|0
|1440396554
|BAŞAK MAKİNA VE HIRDAVAT TİCARET LTDŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT PERŞEMBE PAZARI CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0010
|0010
|2018071666AsV0000559
|2018070814Atn0002282
|24.958,15
|0
|1440396554
|BAŞAK MAKİNA VE HIRDAVAT TİCARET LTDŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT PERŞEMBE PAZARI CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0010
|1084
|2018071666AsV0000559
|2018070814Atn0002282
|15.374,22
|0
|1580363011
|MECİT BAYRAM
|SAKIZAĞACI MAH. HAVLUCULAR SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0001
|0001
|2018071666AsV0000738
|2018070814Atn0002380
|150.148,63
|0
|1580363011
|MECİT BAYRAM
|SAKIZAĞACI MAH. HAVLUCULAR SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0001
|1084
|2018071666AsV0000738
|2018070814Atn0002380
|90.389,47
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|06/2013-06/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003870
|43.932,24
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|0001
|0001
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003916
|22.689,29
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|09/2013-09/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003876
|28.052,40
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0001
|0001
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003932
|25.766,04
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|04/2013-04/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003858
|43.908,90
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|05/2013-05/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003864
|12.832,52
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|10/2013-10/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003882
|32.525,31
|0
|2570233857
|MURAT ÇİMEN
|BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|03/2013-03/2013
|0015
|0015
|2019041066AsX0000811
|2019041014Atp0003852
|61.401,31
|0
|2751005306
|HALİL İBRAHİM DEMİR
|BEYAZIT MAH. ANKARAYOLU CAD. Kapı No:284 Daire No:10 Tel: YILDIRIM BURSA
|01/2017-12/2017
|0001
|0001
|2018041666AsX0000713
|2018041514Atp0001583
|40.263,28
|0
|2751005306
|HALİL İBRAHİM DEMİR
|BEYAZIT MAH. ANKARAYOLU CAD. Kapı No:284 Daire No:10 Tel: YILDIRIM BURSA
|01/2017-12/2017
|0001
|0001
|2018091366AsX0001312
|2018091014Atp0000373
|40.263,27
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|11/2006-11/2006
|0015
|1084
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000018
|77.751,67
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|09/2006-09/2006
|0015
|0015
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000023
|86.604,40
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|10/2006-10/2006
|0015
|1084
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000020
|137.299,59
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|08/2006-08/2006
|0015
|0015
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000024
|64.453,02
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|08/2006-08/2006
|0015
|1084
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000024
|143.633,56
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|12/2006-12/2006
|0015
|0015
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000019
|74.147,65
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|09/2006-09/2006
|0015
|1084
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000023
|190.832,80
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|12/2006-12/2006
|0015
|1084
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000019
|157.823,27
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|10/2006-10/2006
|0015
|0015
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000020
|63.024,83
|0
|2930088886
|HÜSEYİN DERİNOĞLU
|ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL
|11/2006-11/2006
|0015
|0015
|2020111866AsX0000509
|2020101614Atp0000018
|36.104,79
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|04/2004-04/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000012
|24.379,27
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|03/2004-03/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000011
|23.445,04
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|12/2004-12/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000010
|70.634,40
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|04/2004-04/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000012
|52.744,56
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|12/2004-12/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000010
|38.315,38
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|03/2004-03/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000011
|51.661,15
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|11/2004-11/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000009
|55.103,48
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|07/2004-07/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000001
|26.004,81
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|11/2004-11/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000009
|29.255,91
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|09/2004-09/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000002
|63.993,12
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|01/2004-01/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000005
|13.476,16
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|02/2004-02/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000004
|27.467,96
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|07/2004-07/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000001
|53.140,83
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|10/2004-10/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000006
|32.916,34
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|06/2004-06/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000008
|23.436,69
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|09/2004-09/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000002
|32.591,35
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|05/2004-05/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000007
|20.621,15
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|08/2004-08/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000003
|48.173,32
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|05/2004-05/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000007
|43.789,05
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|06/2004-06/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000008
|48.830,32
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|01/2004-01/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000005
|30.772,80
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|08/2004-08/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000003
|24.044,57
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|10/2004-10/2004
|0015
|1084
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000006
|63.314,58
|0
|3850240380
|SELÇUK FEDAKAR
|RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|02/2004-02/2004
|0015
|0015
|2018041966AsZ0000001
|2018041914Atr0000004
|12.243,35
|0
|4350357208
|AYHAN GÜNEVİ
|KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ
|06/2012-06/2012
|0015
|1084
|2018071766Asb0000405
|2018070814Att0004082
|36.590,24
|0
|4350357208
|AYHAN GÜNEVİ
|KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ
|01/2012-12/2012
|0010
|1084
|2018071766Asb0000405
|2018070814Att0004093
|44.781,51
|0
|4350357208
|AYHAN GÜNEVİ
|KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ
|01/2012-12/2012
|0010
|0010
|2018071766Asb0000405
|2018070814Att0004093
|57.119,27
|0
|4350357208
|AYHAN GÜNEVİ
|KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ
|06/2012-06/2012
|0015
|0015
|2018071766Asb0000405
|2018070814Att0004082
|40.209,05
|0
|4710655117
|İLETKEN AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. İŞ HANI Kapı No:16 Daire No:2 Tel:5538000525 BEYOĞLU İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|0015
|0015
|2018091366Asb0001486
|2018091014Att0003484
|19.468,38
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|10/2013-10/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000019
|11.684,75
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2013-07/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000026
|22.950,00
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2013-04/2013
|0015
|1084
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000028
|25.176,84
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|05/2013-05/2013
|0015
|1084
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000027
|13.131,72
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2013-04/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000028
|32.697,19
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|05/2013-05/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000027
|17.370,00
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2013-07/2013
|0015
|1084
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000026
|16.707,60
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2013-09/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000020
|10.906,78
|0
|5220209916
|ZEKİ KARATAŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|12/2013-12/2013
|0015
|0015
|2023020766Asd0000004
|2023020714Atv0000017
|11.974,58
|0
|5470463155
|ŞEFİK KESKİNER
|KÜÇÜK PİYALE MAH. ORBAY SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|10/2018-10/2018
|0015
|0015
|2022041866Asd0000002
|2022041814Atv0000028
|12.365,36
|0
|5480367098
|KEYMANTİS TASARIM VEİÇ MİMARİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. MEŞRUTİYET CAD. Kapı No:98 Daire No:2 Tel:5333898838 BEYOĞLU İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0015
|0015
|2018021966Asd0000540
|2018021514Atv0001368
|20.090,11
|0
|Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01927409
#ilan.gov.tr