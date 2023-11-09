|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|No
|VergiNo
|T.C. Kimlik No
|Soyad Ad/Unvanı
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No To
|Vergi aslı Borcu Toplamı
|KGZ Toplamı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|1
|1920209806
|51958176002
|EMİN BÜLBÜL
|ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:88 Daire No:21 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
|10/2017-12/2017
|0003
|0003
|2018033066Sx10000009
|2018033014SxE0000089
|13.406,74
|0,00
|0,00
|13.406,74
|2
|4540030595
|56965484928
|TAMER HACIHAMZAOĞLU
|MİMAROBA MAH. BELEN SK. Kapı No:2I Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|9338
|9338
|2020021966Sx40000023
|2020021914SxH0000437
|25.098,00
|0,00
|0,00
|25.098,00
|3
|4540030595
|56965484928
|TAMER HACIHAMZAOĞLU
|MİMAROBA MAH. BELEN SK. Kapı No:2I Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|9338
|9338
|2020021966Sx40000023
|2020021914SxH0000429
|22.923,98
|0,00
|0,00
|22.923,98
|4
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4410
|4410
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000088
|37.056,85
|0,00
|0,00
|37.056,85
|5
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000094
|93.588,29
|0,00
|0,00
|93.588,29
|6
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0015
|0015
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000087
|55.980,22
|0,00
|0,00
|55.980,22
|7
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4415
|4415
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000078
|17.137,83
|0,00
|0,00
|17.137,83
|8
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4418
|4418
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000080
|12.929,95
|0,00
|0,00
|12.929,95
|9
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4418
|4418
|2020030566Sx40000004
|2020030514SxH0000077
|12.634,42
|0,00
|0,00
|12.634,42
|10
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0015
|0015
|2020031666Sx40000535
|2020031614SxH0000079
|68.867,73
|0,00
|0,00
|68.867,73
|11
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4418
|4418
|2020031666Sx40000535
|2020031614SxH0000074
|37.877,38
|0,00
|0,00
|37.877,38
|12
|4540834549
|FANKA MITKOVA HADZHIYSKA
|ATATÜRK MH. DİNAR SOK. Kapı No:67 Daire No:3 Tel:5378443482 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|4410
|4410
|2020031666Sx40000535
|2020031614SxH0000081
|42.085,98
|0,00
|0,00
|42.085,98
|13
|6240335864
|27713108908
|TOLGA MUSLU
|KIŞLACIK KIŞLACIK KÜME EVLERİ Kapı No:166-SAHADA Daire No:A- SAHADA B Tel: VİZE KIRKLARELİ
|01/2018-12/2018
|4410
|4410
|2020020666Sx60000004
|2020020614SxJ0000082
|219.203,12
|0,00
|0,00
|219.203,12
|14
|6240335864
|27713108908
|TOLGAMUSLU
|KIŞLACIK KIŞLACIK KÜME EVLERİ Kapı No:166-SAHADA Daire No:A- SAHADA B Tel: VİZE KIRKLARELİ
|01/2018-12/2018
|4418
|4418
|2020020666Sx60000004
|2020020614SxJ0000084
|197.282,81
|0,00
|0,00
|197.282,81
|15
|6950441082
|46336362924
|ALPER ÖZKAN
|CUMHURİYET MAH. PINAR SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|4310
|4310
|2020031266Sx60000001
|2020031214SxJ0000010
|19.578,62
|0,00
|0,00
|19.578,62
|16
|6950441082
|46336362924
|ALPER ÖZKAN
|CUMHURİYET MAH. PINAR SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|4315
|4315
|2020031266Sx60000001
|2020031214SxJ0000005
|26.750,13
|0,00
|0,00
|26.750,13
|17
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|9182
|9182
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000152
|16.058,00
|0,00
|0,00
|16.058,00
|18
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|11/2018-11/2018
|0003
|0003
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000147
|15.887,67
|0,00
|0,00
|15.887,67
|19
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|10/2018-10/2018
|0003
|0003
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000118
|12.844,84
|0,00
|0,00
|12.844,84
|20
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0003
|0003
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000131
|12.178,90
|0,00
|0,00
|12.178,90
|21
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|0003
|0003
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000124
|11.659,86
|0,00
|0,00
|11.659,86
|22
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|9182
|9182
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000149
|18.381,00
|0,00
|0,00
|18.381,00
|23
|7690220604
|33310797148
|VOLKAN HAYDAR SEZGİNER
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÇELTİK SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2020022166Sx70000006
|2020022114SxK0000116
|12.960,08
|0,00
|0,00
|12.960,08
|24
|7920127834
|16885430702
|İLHAMİ ŞAHİN
|GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|11/2016-11/2016
|0003
|0003
|2018041066Sx70000002
|2018041014SxK0000024
|12.072,54
|0,00
|0,00
|12.072,54
|25
|7920127834
|16885430702
|İLHAMİ ŞAHİN
|GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|03/2016-03/2016
|0003
|0003
|2018041066Sx70000002
|2018041014SxK0000035
|11.384,76
|0,00
|0,00
|11.384,76
|26
|7920127834
|16885430702
|İLHAMİ ŞAHİN
|GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|01/2015-12/2015
|0010
|0010
|2018041066Sx70000002
|2018041014SxK0000017
|32.363,16
|0,00
|0,00
|32.363,16
|27
|7920127834
|16885430702
|İLHAMİ ŞAHİN
|GÜVEN MAH. PARLAR SK. EVRIM APT Kapı No:11 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|4310
|4310
|2018041066Sx70000002
|2018041014SxK0000040
|11.110,37
|0,00
|0,00
|11.110,37
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Silivri Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Silivri Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01928103
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