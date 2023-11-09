Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: : 2022/1047
Karar No. : 2023/41
Sanık : Shadi Haj Bakri Abdullah ve Radah oğlu, 1976 Latakia doğumlu,Suç : 5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine muhalefet
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi :04/03/2022
Karar Tarihi :12/01/2023
Kanun maddesi : TCK 44
Verilen ceza : 10 ay hapis ve 20 TL para cezası
İstinaf eden : Katılan kurum vekili
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01928208
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