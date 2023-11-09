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ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/656 Esas
KARAR NO : 2023/657
Davacı NURCAN KERVANCIOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin17/10/2023 tarih ve 2023/656 Esas, 2023/657 Karar sayılı ilamı ile davanın Dava şartı yokluğu nedeni ile usulden REDDİNE,karar verildiği kararın davalı Ali Bingöl(4*******454)'ün adresinin Kırım da savaş olması nedeniyle tebligatların yapılamadığı anlaşılmakla kararın ilanen yapılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 02/11/2023
Basın No: ILN01925116
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