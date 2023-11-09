T.C.

ANTALYA

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/179 Esas

Mahkememizin 2018/179 Esas sayılı dava dosyasında, davalı; Kenan ve Melek oğlu, Antalya 08/08/1987 doğumlu, 28648029290 TC Kimlik numaralı HALİL KARA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, ön inceleme duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü 15/02/2024 günü saat 09:35'e bırakılmış olmakla, davalı Halil Kara'ya "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasında hazır bulunulması, aksi taktirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, karşı tarafın, muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği, ön incelemedensonra tahkikata geçileceği, ayrıca 7251 sayılı yasayla değişik 6100 sayılı HMK- 186. ve 137. maddesi uyarınca, sonraki celsede ve devam eden celselerde sözlü yargılamaya geçilebileceği ve karar verilebileceği" hususları ihtar ve tebliğ olunur.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır İLANEN DUYRULUR.

Basın No: ILN01927269

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