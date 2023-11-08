T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/824 Esas

Davacı ENVER YENİGÜL ile Davalı EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Fen Bilirkişi raporunda belirtilen; Van ili Edremit ilçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ''B1 ve B2'' harfi ile gösterilen alanların, B1 ile gösterilen alanın Yenicami mahallesi 219 ada, 2 nolu parsel olduğunu, 1045.66 m2 yüz ölçümünde olduğunu, parselin 2011 yılında yapılan uygulamadan önceki parsel numarasının 1518 olduğunu, 1518 parselin 2005 yılında idari yoldan Maliye Hazinesi adına ham toprak vasfı ile tescil olduğunu, Yenicami mahallesi 219 ada, 2 nolu parsel güncel tapu kaydına göre 400896.70 m2 yüzölçümünde tarla vasfında 1/1 tam hisse oranı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğunu,B2 ile adlandırılan adalanın Yenicami mahallesi 219 ada, 48 parselde kaldığını, alanın 1359,55 m2 yüzölçümünde olduğunu, alan içerisine 1 katlı 160.38 m2 yüzölçümünde bir yapının olduğunu, 2019 ada, 48 nolu parselin 2011 yılında yapılan uygulamadan önceki parsel numarası 252 olduğu, 252 nolu parsel 1974 yılında yapılan tesis kadastro çalışmalarında Mera Vasfı ile tescil olduğunu, Yenicami mahallesi 219 ada, 48 nolu parsel güncel tapu kaydına göre 84068.01 m2 yüzölçümünde Toplu Konut Alanı vasfında 1/1 tam hisse oranı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğunu, Van ili Edremit ilçesi Yenicami mahallesi 219 ada, 2 ve 48 parsel sayılı taşınmazları 35-40 yıldan beridir Enver YENİGÜL tarafından kullanıldığını, bu nedenle taşınmazların tescili talep edildiğinden, burada hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verileceği hususu ilan olunur. 25/10/2023

Basın No: ILN01926317

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