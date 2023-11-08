T.C.

NURDAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/433 Esas

26/09/2023

Konu : İlan Hk.

İLAN METNİ

Davacı Mahmut Manış tarafından açılan tescil davasında, dava konusu Gaziantep ili, Nurdağı ilçesiEmirler mahallesinde bulunanDoğuda: Sadık Gürler taşınmazıBatıda: Veysel Gürler taşınmazı Güneyde: Gölet Kuzey: Dere ve Hamit Çelik taşınmazıile çevrili ekli krokide A harfi ilegösterilenyaklaşık olarak 36.177 m2 lik tarla niteliğindeki taşınmazınMahmut Manış adına tescili talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazda hak iddia edenlerin veya dava konusu taşınmazda davacı lehine tescil koşullarının gerçekleşmediği konusunda itiraz ve delilleri olanların bu ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmadığı veya itirazları reddedildiği takdirde, davacı lehine tesciline karar verilebileceği, duruşmanın 22/11/2023 günü saat 13:45'de Nurdağı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4721 sayılı Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926952

#ilan.gov.tr