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T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/231 Esas

DAVALI : FERDİ ONAT Aşağı Kayabaşı Mah. Zemerdin Sok. No:40/2 İç Kapı No:25 Niğde Merkez/ NİĞDE

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Garanti Bankasıile borçlu Ferdi Onat arasında akdedilen Ticari Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine istinaden davalıya kredi kartı kullandırıldığını ancak kredi kartı/kurtaran hesap borçları ödenmediğini, ödenmeyen kredi kartı/kurtaran hesap borçları nedeniyle borçlu hakkında Niğde İcra Müdürlüğünün 2020/3774 E. sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durdurulmasına karar verilmekle, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi tebliği mahiyetinde olup, H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926829

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