T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/12 Esas

İLAN

DAVALI : İBRAHİM DEMİR Feritpaşa Mah. Gürdal Sok. Dış Kapı No:6 İç Kapı No:2 Selçuklu/ KONYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, ara karar evrakı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde; davalı borçlu İbrahim Demir'in dava konusu taşınmazların hisselerini diğer davalılara "pek aşağı bir bedelle" devir şeklinde gerçekleştirdiğini, muvazaalı ve Kanun'a aykırı tasarrufun İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca müvekkil şirket yönünden iptaline karar verilmesini, İİK'nin 283.maddesi uyarınca, müvekkiline ''davaya konu taşınmaz hissesi üzerinde tapu kaydında tahsise mahal olmaksızın ve -varsa- davaya konu tasarruftan sonra tesis edilen haciz - ipoteklerden önce gelmek kaydıyl Konya 13. İcra Dairesi 2018/9646 E., Konya 13. İcra Dairesi 2018/7500 E., Konya 5. İcra Dairesi 2022/6198 E.sayılı dosyalarından cebri icra yolu ile satış yapma yetkisinin tanınmasını ve dava konusu taşınmazların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati haciz konulmasını talep ve dava etmiştir.Bilirkişi raporunda özetle; dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38686/14 Parsel (Güncel 47636 Ada 18-19-20 nolu parseller) 353221,70 m² 6601/676000 hisse bedelinin dava tarihi itibariyle 86.227,27 TL, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mah., 29868/96 davaya konu 07/05/2018 tarihli 10384 nolu resmi senetin 20815,20 m² 1/23 hisse değerinin 271.502,61 TL olacağı kanaatine varıldığını bildirmişlerdir. 14/11/2023 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu, ara karar evrakı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926888

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