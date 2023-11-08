- İL A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2022/1011

Dosya No : 2023/697

Sanık : EMRAH ÇALAR Hanifi ve Senem oğlu 01/02/1996 Antakya d.lu Hatay Antakya Şirince n.k Suç : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak , kabul etmek , bulundurmak ve kullanmakSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi :06/03/2022

Kanun Maddesi : 231/5

Verilen Ceza : HAGB

Tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak Hatay Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine zdinde itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926906

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