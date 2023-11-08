- İL A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2021/1833

Dosya No : 2023/683

Sanık : CEM DADÜK : Ali ve Arzu oğlu 03/121996 Antakya d.lu Hatay Samandağ /Gözene n.k Suç : Kasten YaralamaSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 01/12/2018

Kanun Maddesi : 231/5

Verilen Ceza : HAGB

Tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Yere lGazetede ve Ulusal İnternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak Hatay Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926901

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