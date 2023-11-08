T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/270 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Ergene ilçesi

MEVKİİ : İğneler mah.

ADA NO : 132

PARSEL NO : 392

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Fehime AKÇAY

2-Fidayi YİĞİT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ ili Ergene ilçesi İğneler Mahallesi 132 ada 392 parsel sayılı taşınmazın su deposu servis yolu kamulaştırma planında '' b'' ile belirtilen 126, 35 m2'lik kısmı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü 'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Vakıfbank Çorlu şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/270 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2023

Basın No:ILN01926715

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