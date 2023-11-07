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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 08 Kasım 2023, 00:04
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 08 Kasım 2023, 00:04

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Sıra Ana V. Vergi Aslı Borcu Ceza
No Vergi No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplamı Tutarı
1 0320279428 13976990688 Mustafa AKMAN Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir 10/2011-10/2011 0015 0015 2018091066T4R0000888 2018062514T5H0001348 15.871,50 0,00
2 0320279428 13976990688 Mustafa AKMAN Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir 09/2011-09/2011 0015 3080 2018091066T4R0000888 2018062514T5H0001346 0,00 13.089,00
3 0320279428 13976990688 Mustafa AKMAN Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir 09/2011-09/2011 0015 0015 2018091066T4R0000888 2018062514T5H0001346 13.089,24 0,00
4 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 10/2012-10/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000009 60.759,00 0,00
5 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 03/2012-03/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000008 60.142,05 0,00
6 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 04/2012-04/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000007 56.283,26 0,00
7 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 01/2012-01/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000011 59.549,29 0,00
8 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 07/2012-07/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000017 0,00 16.308,00
9 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 02/2012-02/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000018 0,00 294.300,00
10 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 12/2012-12/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000012 167.539,12 0,00
11 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 05/2012-05/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000015 0,00 17.820,00
12 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 06/2012-06/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000014 44.122,50 0,00
13 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 08/2012-08/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000016 0,00 282.765,00
14 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 11/2012-11/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000013 91.197,15 0,00
15 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 12/2012-12/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000012 0,00 502.617,00
16 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 02/2012-02/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000018 98.100,00 0,00
17 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 01/2012-01/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000011 0,00 178.647,00
18 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 11/2012-11/2012 0015 1084 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000013 77.882,37 0,00
19 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 06/2012-06/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000014 0,00 132.367,00
20 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 12/2012-12/2012 0015 1084 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000012 140.732,86 0,00
21 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 08/2012-08/2012 0015 0015 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000016 94.255,20 0,00
22 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 11/2012-11/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000013 0,00 273.591,00
23 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 10/2012-10/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000009 0,00 182.277,00
24 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 03/2012-03/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000008 0,00 180.426,00
25 0410423107 35404872496 Ömer AKTAŞ Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL 04/2012-04/2012 0015 3080 2019062666T4R0000002 2019062614T5H0000007 0,00 168.849,00
26 0430365115 Akvan Taş.İnş.Ltd.Şti. Çınar Mh. Esenlen Cd No:3/4 Bağcılar/İSTANBUL 09/2018-09/2018 0015 0015 2018121166T4R0000379 2018121114T5H0000228 11.046,56 0,00
27 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-12/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001551 0,00 20.997,00
28 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-12/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001559 0,00 20.997,00
29 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 03/2012-03/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001575 0,00 14.433,00
30 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 05/2012-05/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001586 0,00 14.122,00
31 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-12/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001546 0,00 20.997,00
32 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-01/2012 3080 3080 2018091066T4R0001949 2018062514T5H0001572 0,00 15.582,00
33 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 06/2012-06/2012 3080 3080 2018091066T4R0002037 2018062514T5H0001588 0,00 11.364,00
34 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-12/2012 3080 3080 2018091066T4R0002037 2018062514T5H0001555 0,00 20.997,00
35 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 04/2012-04/2012 3080 3080 2018091066T4R0002120 2018062514T5H0001581 0,00 14.143,00
36 0850051489 25861485278 Süleyman Göksel ARSOY Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL 01/2012-12/2012 3080 3080 2018091066T4R0002120 2018062514T5H0001564 0,00 11.951,00
37 1670747014 33973735976 Polina Beyko OCCHIPINTI Yeşilköy Mh. Saadetli Sk 54/4 B.Köy/İST. 01/2012-12/2012 9053 9053 2018103066T4S0000399 2018102714T5I0000868 22.762,61
38 2530763468 37411455662 Cengiz ÇİCEK Gürsel Mh. 539.Sk. 42/1 İskenderun/HATAY 01/2012-12/2012 0001 3080 2018091166T4T0001100 2018062514T5J0001324 0,00 0,00
39 2530763468 37411455662 Cengiz ÇİCEK Gürsel Mh. 539.Sk. 42/1 İskenderun/HATAY 07/2012-09/2012 0032 3080 2018091166T4T0001100 2018062514T5J0001282 0,00 0,00
40 3140146332 26267514586 Yüksel DUMAN Cevizlik Mh. Halit Kral Sk. 19/4 B.Köy/İSTANBUL 01/2015-12/2015 0001 0001 2018091166T4U0000268 2018051014T5K0000518 253.513,20 0,00
41 3140146332 26267514586 Yüksel DUMAN Cevizlik Mh. Halit Kral Sk. 19/4 B.Köy/İSTANBUL 01/2015-12/2015 0001 3080 2018091166T4U0000268 2018051014T5K0000518 0,00 380.269,00
42 3340528854 Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti. Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL 01/2013-12/2013 0010 0010 2019041266T4U0000605 2019041014T5K0004310 11.731,00 0,00
43 3340528854 Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti. Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL 01/2013-12/2013 0010 3080 2019041266T4U0000605 2019041014T5K0004310 0,00 35.193,00
44 3340528854 Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti. Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL 07/2013-07/2013 0015 3080 2019041266T4U0000605 2019041014T5K0004282 0,00 15.750,00
45 3340528854 Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti. Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL 04/2014-06/2014 0033 3080 2019041266T4U0000605 2019041014T5K0004298 0,00 11.667,00
46 4190017645 60394204750 Yüksel GÜLER B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL 08/2010-08/2010 0015 0015 2016053066T4V0000001 2016053014T5L0000017 28.713,51 0,00
47 4190017645 60394204750 Yüksel GÜLER B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL 11/2010-11/2010 0015 0015 2016053066T4V0000001 2016053014T5L0000011 21.936,64 0,00
48 4190017645 60394204750 Yüksel GÜLER B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL 09/2010-09/2010 0015 0015 2016053066T4V0000001 2016053014T5L0000006 15.792,89 0,00
49 4190017645 60394204750 Yüksel GÜLER B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL 10/2010-10/2010 0015 0015 2016053066T4V0000001 2016053014T5L0000019 35.269,05 0,00
50 4190017645 60394204750 Yüksel GÜLER B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL 07/2010-07/2010 0015 0015 2016053066T4V0000001 2016053014T5L0000018 35.828,76 0,00
51 6340436742 T.H.Ofsar Grup Ltd.Şti. K.Tepe Mh.Saraçoğlu 9/4 Bakırköy/İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 0010 2018091166T4X0001868 2018051014T5N0002461 38.906,41 0,00
52 6340436742 T.H.Ofsar Grup Ltd.Şti. K.Tepe Mh.Saraçoğlu 9/4 Bakırköy/İSTANBUL 08/2018-08/2018 0003 0003 2018103066T4X0000488 2018102714T5N0000313 31.308,55 0,00
53 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 0010 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000029 69.490,56 0,00
54 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 05/2018-05/2018 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000019 28.487,81 0,00
55 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 10/2017-12/2017 0033 3080 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000017 0,00 16.743,00
56 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 04/2018-04/2018 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000022 26.046,74 0,00
57 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 10/2017-12/2017 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000035 11.549,96 0,00
58 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 03/2018-03/2018 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000028 23.021,68 0,00
59 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 06/2018-06/2018 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000054 30.756,59 0,00
60 9380484654 15637951984 Mehmet Nuri YASAK Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL 02/2018-02/2018 0003 0003 2019062766T4a0000002 2019062714T5Q0000021 13.374,89 0,00
"Bakırköy Vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılıV.U.K'nun 103-106maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içindeVergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN01926057

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