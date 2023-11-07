İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra
|Ana V.
|Vergi Aslı Borcu
|Ceza
|No
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvanı
|Adres
|Vergi Dönemi
|Kodu (*)
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplamı
|Tutarı
|1
|0320279428 13976990688
|Mustafa AKMAN
|Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir
|10/2011-10/2011
|0015
|0015
|2018091066T4R0000888
|2018062514T5H0001348
|15.871,50
|0,00
|2
|0320279428 13976990688
|Mustafa AKMAN
|Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir
|09/2011-09/2011
|0015
|3080
|2018091066T4R0000888
|2018062514T5H0001346
|0,00
|13.089,00
|3
|0320279428 13976990688
|Mustafa AKMAN
|Karanfil Mh. 1109 Sk. 5/11 Buca/İzmir
|09/2011-09/2011
|0015
|0015
|2018091066T4R0000888
|2018062514T5H0001346
|13.089,24
|0,00
|4
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|10/2012-10/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000009
|60.759,00
|0,00
|5
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|03/2012-03/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000008
|60.142,05
|0,00
|6
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|04/2012-04/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000007
|56.283,26
|0,00
|7
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|01/2012-01/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000011
|59.549,29
|0,00
|8
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|07/2012-07/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000017
|0,00
|16.308,00
|9
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|02/2012-02/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000018
|0,00
|294.300,00
|10
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|12/2012-12/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000012
|167.539,12
|0,00
|11
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|05/2012-05/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000015
|0,00
|17.820,00
|12
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|06/2012-06/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000014
|44.122,50
|0,00
|13
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|08/2012-08/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000016
|0,00
|282.765,00
|14
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|11/2012-11/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000013
|91.197,15
|0,00
|15
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|12/2012-12/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000012
|0,00
|502.617,00
|16
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|02/2012-02/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000018
|98.100,00
|0,00
|17
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|01/2012-01/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000011
|0,00
|178.647,00
|18
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|11/2012-11/2012
|0015
|1084
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000013
|77.882,37
|0,00
|19
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|06/2012-06/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000014
|0,00
|132.367,00
|20
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|12/2012-12/2012
|0015
|1084
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000012
|140.732,86
|0,00
|21
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|08/2012-08/2012
|0015
|0015
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000016
|94.255,20
|0,00
|22
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|11/2012-11/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000013
|0,00
|273.591,00
|23
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|10/2012-10/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000009
|0,00
|182.277,00
|24
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|03/2012-03/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000008
|0,00
|180.426,00
|25
|0410423107 35404872496
|Ömer AKTAŞ
|Çarşı Mh. Ayazma Cd 42/1 Kartal/İSTANBUL
|04/2012-04/2012
|0015
|3080
|2019062666T4R0000002
|2019062614T5H0000007
|0,00
|168.849,00
|26
|0430365115
|Akvan Taş.İnş.Ltd.Şti.
|Çınar Mh. Esenlen Cd No:3/4 Bağcılar/İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|0015
|0015
|2018121166T4R0000379
|2018121114T5H0000228
|11.046,56
|0,00
|27
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001551
|0,00
|20.997,00
|28
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001559
|0,00
|20.997,00
|29
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|03/2012-03/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001575
|0,00
|14.433,00
|30
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|05/2012-05/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001586
|0,00
|14.122,00
|31
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001546
|0,00
|20.997,00
|32
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-01/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0001949
|2018062514T5H0001572
|0,00
|15.582,00
|33
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|06/2012-06/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0002037
|2018062514T5H0001588
|0,00
|11.364,00
|34
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0002037
|2018062514T5H0001555
|0,00
|20.997,00
|35
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|04/2012-04/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0002120
|2018062514T5H0001581
|0,00
|14.143,00
|36
|0850051489 25861485278
|Süleyman Göksel ARSOY
|Atatürk Mh. Anafartalar Cd. No: 11B D: 9 B.Çekmece/İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|3080
|3080
|2018091066T4R0002120
|2018062514T5H0001564
|0,00
|11.951,00
|37
|1670747014 33973735976
|Polina Beyko OCCHIPINTI
|Yeşilköy Mh. Saadetli Sk 54/4 B.Köy/İST.
|01/2012-12/2012
|9053
|9053
|2018103066T4S0000399
|2018102714T5I0000868
|22.762,61
|38
|2530763468 37411455662
|Cengiz ÇİCEK
|Gürsel Mh. 539.Sk. 42/1 İskenderun/HATAY
|01/2012-12/2012
|0001
|3080
|2018091166T4T0001100
|2018062514T5J0001324
|0,00
|0,00
|39
|2530763468 37411455662
|Cengiz ÇİCEK
|Gürsel Mh. 539.Sk. 42/1 İskenderun/HATAY
|07/2012-09/2012
|0032
|3080
|2018091166T4T0001100
|2018062514T5J0001282
|0,00
|0,00
|40
|3140146332 26267514586
|Yüksel DUMAN
|Cevizlik Mh. Halit Kral Sk. 19/4 B.Köy/İSTANBUL
|01/2015-12/2015
|0001
|0001
|2018091166T4U0000268
|2018051014T5K0000518
|253.513,20
|0,00
|41
|3140146332 26267514586
|Yüksel DUMAN
|Cevizlik Mh. Halit Kral Sk. 19/4 B.Köy/İSTANBUL
|01/2015-12/2015
|0001
|3080
|2018091166T4U0000268
|2018051014T5K0000518
|0,00
|380.269,00
|42
|3340528854
|Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
|Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0010
|0010
|2019041266T4U0000605
|2019041014T5K0004310
|11.731,00
|0,00
|43
|3340528854
|Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
|Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL
|01/2013-12/2013
|0010
|3080
|2019041266T4U0000605
|2019041014T5K0004310
|0,00
|35.193,00
|44
|3340528854
|Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
|Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL
|07/2013-07/2013
|0015
|3080
|2019041266T4U0000605
|2019041014T5K0004282
|0,00
|15.750,00
|45
|3340528854
|Emza Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
|Osmaniye Mn. İncirli Yolu Sk. 19/C B.Köy/İSTANBUL
|04/2014-06/2014
|0033
|3080
|2019041266T4U0000605
|2019041014T5K0004298
|0,00
|11.667,00
|46
|4190017645 60394204750
|Yüksel GÜLER
|B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL
|08/2010-08/2010
|0015
|0015
|2016053066T4V0000001
|2016053014T5L0000017
|28.713,51
|0,00
|47
|4190017645 60394204750
|Yüksel GÜLER
|B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL
|11/2010-11/2010
|0015
|0015
|2016053066T4V0000001
|2016053014T5L0000011
|21.936,64
|0,00
|48
|4190017645 60394204750
|Yüksel GÜLER
|B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL
|09/2010-09/2010
|0015
|0015
|2016053066T4V0000001
|2016053014T5L0000006
|15.792,89
|0,00
|49
|4190017645 60394204750
|Yüksel GÜLER
|B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL
|10/2010-10/2010
|0015
|0015
|2016053066T4V0000001
|2016053014T5L0000019
|35.269,05
|0,00
|50
|4190017645 60394204750
|Yüksel GÜLER
|B.Şehir 1.Kısım Mh. Cenk Koray Cd. 2/4 Başakşehir/İST.ANBUL
|07/2010-07/2010
|0015
|0015
|2016053066T4V0000001
|2016053014T5L0000018
|35.828,76
|0,00
|51
|6340436742
|T.H.Ofsar Grup Ltd.Şti.
|K.Tepe Mh.Saraçoğlu 9/4 Bakırköy/İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2018091166T4X0001868
|2018051014T5N0002461
|38.906,41
|0,00
|52
|6340436742
|T.H.Ofsar Grup Ltd.Şti.
|K.Tepe Mh.Saraçoğlu 9/4 Bakırköy/İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|0003
|0003
|2018103066T4X0000488
|2018102714T5N0000313
|31.308,55
|0,00
|53
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000029
|69.490,56
|0,00
|54
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000019
|28.487,81
|0,00
|55
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|0033
|3080
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000017
|0,00
|16.743,00
|56
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000022
|26.046,74
|0,00
|57
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000035
|11.549,96
|0,00
|58
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|03/2018-03/2018
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000028
|23.021,68
|0,00
|59
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000054
|30.756,59
|0,00
|60
|9380484654 15637951984
|Mehmet Nuri YASAK
|Güven Mh. Budak Sk. No: 4/1 Güngören/İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|0003
|0003
|2019062766T4a0000002
|2019062714T5Q0000021
|13.374,89
|0,00
|"Bakırköy Vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılıV.U.K'nun 103-106maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içindeVergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN01926057
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