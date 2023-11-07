Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ : 2022/1404 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1404 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköymahallesi,442ada,5parseldebulunan, ARSA nitelikli,142,04 m2 miktarlı taşınmazın 10/100 Hissesidir. Adresi : Yeşilpınar Mahallesi, Gönül Sokak, No: 6 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 1.438.980,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 13:40

03/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01926056

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