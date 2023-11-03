T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/498 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak ilçesi

MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41579

PARSEL NO : 5

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Kesici ve Diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/498 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

Basın No: ILN01923316

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