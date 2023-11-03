T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : .28446470-2022/114-Ceza Dava Dosyası

İLANVARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : SALWA SMS ALHAIM, Sager ve Sayeda kızı, 29/06/1971 kuveyt doğumlu,

SUÇ : Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 24/01/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 10/01/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 5237 Sayılı TCK.' nın 136/1maddesi uyarınca BERAATİNE karar verildiği, dair gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararma karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 07.07.2023

Basın No: ILN01923342

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