T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2021/3766 Esas

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi/Köyü, Cilt No 73, Hane No 2492, BSN 2'de nüfusa kayıtlı Mahir ve Aliye'den olma, 01/01/1935 İstanbul doğumlu , 16/07/2018 tarihinde vefat eden 13376431132 TC kimlik numaralı İhsan Yaşar ÖZGÜN' ün mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte 2. ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kamak üzere TMK' nun 594. Maddesi gereğince Maliye Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01901699

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