T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2578 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis mahallesi, Cilt: 33, Hane: 1734, BSN: 5' te nüfusa kayıtlı, İsak ve Vida Ebrusk oğlu, 01.07.1900 doğumlu, 38140644594 T.C. Kimlik numaralı kök muris Mois YALINOVA' nın mirasçıları tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunu' nun 594. Maddesi uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiştir.Muris MOİS YALINOVA' nın varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracatta bulunmaları aksi takdirde murisin mirasının hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01901640

#ilan.gov.tr