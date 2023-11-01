T.C İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/526

DAVALI : HASAN AWAD GAFLAH

Davacı Nada Husseın Saeed Saeed tarafındanHasan Awad Gaflahaleyhine çılan boşanma davasında:

Davalının "Ambarlı Mahallesi, Balaban Caddesi, Adil Sokak, R No:4 Avcılar/İstanbul" adresinetebligat yapılamadığı, adresin meçhul olduğu tahkikat gününün ilanen tebliğine karar verilmiş.

HMK.nun 139/1 md. gereğince 16/01/2024 günü saat 10:30'da tahkikat duruşmasına gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerliözrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonrayapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01921037

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