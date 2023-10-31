İLAN T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/657 Esas

DAVALI : SERDAR AĞIRMAN ( T.C.. 541....56)

Davacı Vesile Ağırman tarafından davalı Serdar Ağırman aleyhine açılan boşanma davasının 18/01/2024 günü saat 14:30da tahkikat duruşmasının yapılmasına karar verildiği,

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız gerektiği, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzda devam edeceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ereceği celsede sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususunun ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalıya ilanen ihtar olunur.

Basın No: ILN01920384

#ilan.gov.tr