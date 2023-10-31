AKARYAKIT İHALE İPTAL İLANI

İHALE İPTAL İLANI
AKARYAKIT ALIMI
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIMI ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2023/1094802
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Bahçeköy Valide Sultan Caddesi 43 34473 Bahçeköy SARIYER/İSTANBUL
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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02122261028 - 2122261057
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c) Elektronik posta adresi
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:
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ilkayteker@ogm.gov.tr
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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12.10.2023 - 4967
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b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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:
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Yenidevir - 13.10.2023, www.takvim.com.tr-13.10.2023
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3- İhale İptal Tarihi
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30.10.2023
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4- İptal nedeni veya nedenleri
İhaleye teklif veren istekli olmamıştır.
Basın No: ILN01920578
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