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AKARYAKIT İHALE İPTAL İLANI

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 01 Kasım 2023, 00:03
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 00:00 Güncelleme 01 Kasım 2023, 00:03

İHALE İPTAL İLANI

AKARYAKIT ALIMI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1094802

1- İdarenin

a) Adresi

:

Bahçeköy Valide Sultan Caddesi 43 34473 Bahçeköy SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

02122261028 - 2122261057

c) Elektronik posta adresi

:

ilkayteker@ogm.gov.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

12.10.2023 - 4967

b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Yenidevir - 13.10.2023, www.takvim.com.tr-13.10.2023

3- İhale İptal Tarihi

:

30.10.2023

4- İptal nedeni veya nedenleri

İhaleye teklif veren istekli olmamıştır.

Basın No: ILN01920578

#ilan.gov.tr

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