T.C. TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇLAR VE TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU İLAN

SAYI : 2014/563 Soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/563 soruşturma numarası ile Hasan DEMERTAŞ (T.C. 43754035720) hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma, Silahla Yağma, Nitelikli Yağma, Terör Örgütü Propagandası Yapma iddiası ile soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin Türkiye'de tebligata yararlı adresi tespit edilememiş olup bugüne kadar kendisine ulaşılamamıştır. 15 gün içinde gelmediği taktirde CMK 247. Maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK 248. Maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinden idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nun 100 ve devamı maddeleri gereğine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.20/10/2023

Basın No: ILN01918759

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