İLAN İZMİR 4. SULH HUKUK (AHKAM-I ŞAHSİYE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO: 2020/191 E.

DAVA : Vasiyetname Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı Halil İbrahim Anlaş'ın tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 52144201942 T.C.kimlik numaralı müteveffa KADRİYE ANLAŞ'ın İzmir 17. Noterliği tarafından 12/06/1990 tarih ve 25978 yevmiye ile düzenlettirildiği, müteveffanın "Hiçbir güç, hile, tahdit veya cebir sair maddi ve manevi hiçbir tesir altında kalmaksızın akli melakatımla ve şuurumla tamamen sahip olduğum halde, aşağıda yazılı olduğu üzere vasiyet ve son arzularımı takrir eyliyorum. Şöyle ki; ...Hayatta bulunduğum müddetçe her türlü tasarruf ve temellük haklarım baki kalmak, ancak vukuu vefatımdan sonra mer'i ve muteber olmak üzere; tapuyla maliki ve mutasarrufu bulunduğum, İzmir ili, Bornova ilçesi, K.Dirik Mah. Bornova Şosesi mevkiinde kain olup tapu sicilinin 5/1 pafta, 611 ada ve 16 parsel numarasında müseccel, cem'an 17 m² den ibaret dükkan vasfındaki gayrımenkulümün tamamı ile keza üyesi bulunduğum merkezi İzmir'de kain, S.S.İzmir Şoför İş Yapı Kooperatifi nezdindeki 497 nolu üyelik haklarımın tamamını ve bu meyanda çekilen kur'a sonucu adıma isabet eden, İzmir 6050 ada, 24 parsel, 371 paftada müseccal olup mahallen, İzmir 52/56 Sokak, 17/4 bağımsız bölüm nolu dairemin tamamını, MÜŞTEREKEN VE MÜSAVATAN OLMAK ÜZERE Mehmet Ertuğrul'dan olma evlatlarım 1963 doğumlu AHMET SERDAR ANLAŞ-1965 doğumlu MUSTAFA ANLAŞ- 1970 doğumlu ALİ KÖKSAL ANLAŞ-1971 doğumlu ENES CİHANGİR ANLAŞ ve 1973 doğumlu HALİL İBRAHİM ANLAŞ'a terk ve vasiyet ettiğimi ve son arzumun bundan ibaret bulunduğunu beyan ve ikrar ederim..." şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle Halil İbrahim ANLAŞ'ın duruşma günü 16/01/2024 günü saat 09:45'te yukarıda yazılı müteveffa Kadriye Anlaş tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirimediğiniz takdirde vasiyetnamiyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01919131

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