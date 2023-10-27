T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/233 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : ToydemirMah.
ADA NO : 142
PARSEL NO : 21
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 852,10 m²'
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR KAPLAN, ARİF KAPLAN, AYSEL ASLAN, BÜLENT KILIÇ, DERYA YALÇINKAYA, KADİR KILIÇ, MERYEM KILIÇ, NEFUS KILIÇ, NİGAR ASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/233 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023
Basın No: ILN01913128
#ilan.gov.tr