T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/233 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : ToydemirMah.

ADA NO : 142

PARSEL NO : 21

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 852,10 m²'

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR KAPLAN, ARİF KAPLAN, AYSEL ASLAN, BÜLENT KILIÇ, DERYA YALÇINKAYA, KADİR KILIÇ, MERYEM KILIÇ, NEFUS KILIÇ, NİGAR ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/233 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023

Basın No: ILN01913128

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