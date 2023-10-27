AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1180801

1-İdarenin a) Adı : ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : KALEİÇİ VEZİRFERHATPAŞA CD 46 ÇATALCA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02127872063 - - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 18.000,00 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), 750.000,00 Litre Motorin (Diğer) ve 12000 Litre Adblue Alımı İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicisinin bayisi olduğu akaryakıt istasyonlarının Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde kalan tüm istasyonlardan taşıt tanıma sistemi ile yakıt alımı yapılacaktır. Ayrıca adblue yüklenicinin Çatalca ilçe sınırları içerisinde göstereceği akaryakıt istasyonundan temin edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu işe 01/01/2024 tarihinde başlanacak olup, 31/12/2024 tarihinde sona erdirilecektir. Otomasyon Sistemi entegre edilmiş olan dizel veya benzinli araçlara yüklenici firmanın bağlı bulunduğu dağıtım şirketinin markası altında bulunan akaryakıt istasyonlarından saat sınırlaması olmaksızın yakıt verilecektir. d) İşe başlama tarihi : 01/01/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI - İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

*İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

*İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ´ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik sözleşmesini,

*İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

İstekli yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olanını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama İstasyon Listesi Yüklenici firmanın bağlı bulunduğu dağıtım şirketinin markası altında; taşıt tanıma sistemine dahil Çatalca Belediye sınırları içerisinde kalan en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonu olacak ve bu istasyonlara ait unvan ve adres bilgileri ile yurt genelinde yakıt ikmalinin sorunsuz karşılanabilmesi için otomasyon sistemine dahil en az 400 (dörtyüz) adet istasyona ait dağıtıcıdan yazı ile alınmış olan alınmış olan istasyon listesi (her sayfası kaşeli-imzalı),

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye dayalı Akaryakıt Satış İşleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01916783

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