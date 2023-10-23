T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/480

Davacılar , FAHRİ YAZAR, MEHMET MURAT YAZAR ileDavalılar , CEMİLE ERTEN, HÜSEYİN ERTEN, MEHMET ERTEN, MUSTAFA ERTEN, NAZİK DURUKAN, TURCEYİN COŞKUN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Güvercinlik mahallesi, 102 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olup, dava konusu taşınmazlar hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin T.M.K.'nun 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01914880

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