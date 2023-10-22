T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : KAŞIN BAŞI

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 272

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.140,32 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET MAZAK, AHMET ÖLMEZOĞLU, ALİ ÇINAR, ASİYE MAZAK, AYŞE KIZILTEPE, CENGİZ MAZAK, EMİR ÇINAR, EMRULLAH ÇINAR, ENES ÇINAR, FEYZULLAH ÇINAR, GÜLDAN ÇINAR, GÜLESER BEMBEYAZ, HAMDİ MAZAK, HAŞİM ÖLMEZOĞLU, HATİCE ÇINAR YOLCU, KEZBAN TOPUZ, KEZBAN TUT, MEVLÜT ÖLMEZOĞLU, MUSA ÇINAR, NAZMİ ÇINAR, NECATİ ÇINAR, PAKİZE ÇİÇEK, SATI ÇINAR, SEYDİ ALİ ÇINAR, SEZER MAZAK, SONGÜL KANAKOĞLU, ÜMİT MAZAK, MÜTEVEFFA NAZİFE ÖLMEZOĞLU, SATILMIŞ ÇINAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/112 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01913284

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