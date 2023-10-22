T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/127 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Kiren

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 60

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.838,02 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : FELEKNAZ AĞAOĞLU, İBRAHİM SİRKECİOĞLU, RAFİYE SİRKECİOĞLU, SATI KÖRİSMAİLOĞLU, SEVDİYE SİRKECİOĞLU MÜTEVEFFA İBRAHİM SİRKECİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/127 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01913330

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