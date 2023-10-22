T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/127 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Kiren
PAFTA NO :
ADA NO : 111
PARSEL NO : 60
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.838,02 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : FELEKNAZ AĞAOĞLU, İBRAHİM SİRKECİOĞLU, RAFİYE SİRKECİOĞLU, SATI KÖRİSMAİLOĞLU, SEVDİYE SİRKECİOĞLU MÜTEVEFFA İBRAHİM SİRKECİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/127 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01913330
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