İLAN T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/238 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ PARLAR

2- İSA PARLAR

3- MEMDUH PARLAR

4- MUHSİN PARLAR

5- SÜLEYMAN PARLAR

6- YASİN PARLAR (Adresi Meçhul)

Davacı Birsen ÇAMLICALI ile Davalılar Ali PARLAR, İsa PARLAR, Memduh PARLAR, Muhsin PARLAR, Süleyman PARLAR, Yasin PARLAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalılardan Yasin Parlar'ın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların iade edildiğinden ve davalı adına yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, 08/12/2022 tarihli 7.celsede dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gün ve saatinin davalı adına ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Birsen Çamlıcalı vekili Av. Haydar Gökpınar tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde; "Miras bırakan Hasan Parlar'ın Hatay ili Arsuz ilçesi Höyük Mah, 174 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda tam hisse, Hatay ili Arsuz ilçesi Höyük Mah, 176 ada, 19 parsel sayılı taşınmazda 3441/6941 hisse oranına sahip iken vefatı ile geriye davacı müvekkili ile davalıların da yer aldığı mirasçıların kaldığı, müvekkilin babasının vefatı ile sahip olduğu hisse oranı üzerinden 174 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 42,57 m2 hissesi ile 176 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 286,69 m2 hisseli kısma ait tapu kayıt örneğini almak üzere tesadüfen tapu dairesine başvurduğunda edindiği kayıt ile aslında hisse payının iradesi dışında satış gösterilmek kaydı ile 12/10/2020 tarih ve 10454 yevmiye numarası ile davalılara devir yapıldığının öğrenildiğinden ve müvekkilin babasından kalan malların tüm mirasçılar adına intikalinin gerçekleştireceğinden bahisle tapu dairesine davalılar tarafından davet edilerek, Tapu Müdürlüğünün de dahil olduğu şekilde iradesi dışında ve farklı amaçla imza attığı kanısı altında kandırılarak işlemin tamamlanmasına bilinçsizce katkı sağladığından, normal satış prosedürüne uyulmadan müvekkile ait olan ve tapuda Hatay ili Arsuz ilçesi Höyük Mah, 174 ada, 1 parsel ve 176 ada, 19 parsel sayılı kayıtlı taşınmazlardaki12/10/2020 tarih ve 10454 yevmiye numarası ile davalılara yapılan satış işleminin iptali iledavacı adına tesciline karar verilmesi'' talep edilmiştir.

Mahkememiz dosyasının duruşması 16/01/2024 günü saat: 10.05'te mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca işbu ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi ibraz etmeniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve HMK'nın 121 maddesi atfıyla 129/2 maddesini de içerir tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913514

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