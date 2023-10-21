T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/309 Esas

T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili Av. Meryem HACIBALOĞLU tarafından Rashed Hassan Khalifa Binsuroor Alketbi Aljarrah Alkeve Maryam Sultan Saeed Aljarrah Alketbi aleyhine Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mah. 148 ada 4 parsel zemin 1.kat 1 ve 2 bağımsız bölüm sayılı taşınmazlarla ilgili olarak tasarrufun iptali davasının yapılan yargılamasında ; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılar RASHED HASSAN KHALİFA BİNSUROOR ALKETBİ ALJARRAH ALKEVE MARYAM SULTAN SAEED ALJARRAH ALKETBİ'nin adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız, eğer dava tarafların mahkeme sırasında veya arabulucuya başvurulması neticesinde anlaşması ile sonuçlandırılırsa bu hususta tebliğden itibaren 2 hafta içinde yazılı beyanda bulunmanız, aksi halde sulh ve arabulucuya başvurma hususlarında anlaşma sağlanamadığınının kabul edileceği,

Durusma Günü: 08/01/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913688

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