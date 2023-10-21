İLAN

T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1022 Esas

DAVALI : IBRAHIM ALI I AL SAMARAY Yahyalar Mah. Ankara Cad. No:40/2 Adapazarı / SAKARYA

Davacı FATIMAH WISAM ABDULRAZZAQ WALEED tarafındandavalı IBRAHIM ALI I AL SAMARAY aleyhine açılan boşanma davasında davacı boşanmayı talep etmiştir.

Norveç Uyruklu, Alı ve Nadıa oğlu, 30010277 Pasaport No'ludavalıIBRAHIM ALI I AL SAMARAYhakkında Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirli gün ve saatte 21/12/2023 günü, saat : 11:25'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren iki hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi durumda bu delilden vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliği ve ön inceleme gününün tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN01913444

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