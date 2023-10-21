T.C.

GAZİANTEP

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/681 Esas 24/08/2023

- İ L A N -

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar AHMET ARMAĞAN, BUSE YILDIRIM, BÜNYAMİN GÖRÜŞ, EMEL HİLALOĞLU, EMİNE İNCE, ERHAN KELLECİ, EROL ÜRE, ESAT ARMAĞAN, EYUP ÜRE, EYYÜP KELLECİ, FATMA KELLECİ, FERİT YILDIRIM, FEYZULLAH YILDIRIM, HADİCE GÖRÜŞ, HAPPA REYHANLI, İBRAHİM KELLECİ, İBRAHİM DOĞAN ÜRE, İBRAHİM HALİL GÖRÜŞ, LEYLA KELLECİ, MEHMET ARMAĞAN, MEHMET GÖRÜŞ, MEHMET KELLECİ, MEMİK YILDIRIM, METİN KELLECİ, MUAZZEZ ARMAĞAN, MUHUTTİN BEDİRHAN GÜZEL, MÜZEYYEN YOLCU, NURAY KAYA, NURÇİN KELLECİ, NURİ KELLECİ, ÖZLEM KAHRAMAN, RABİA GEZER, RABİA PEHLİVAN, RAMAZAN ÜLKÜ, SEHER VAYSAL, SEMA İNAK, SERPİL TAŞO, SEVİM CEHAN, SİBEL KELLECİ, ŞEYMANUR GÜZEL, ÜLGER ATALAY, ÜMİT KELLECİ, YAŞAR ÇAPAN, YUSUF GÖRÜŞ, ZEHRA NUR KELLECİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bedirkent mahallesi ,166 ada 26 Parselde kayıtlı taşınmazın müvekkili adına tescilini talep etmiş olmakla; Yukarıdaki taşınmazın Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesinde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi taktirde yargılama sonucunda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No:ILN01913909

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