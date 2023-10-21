Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Topraklık Mahalle, 7463 Ada, 11 Parselde kayıtlı taşınmaz.... Adresi: Topraklık Mah., 738 Sokak , No = 5, Pamukkale / Denizli

Yüzölçümü : 253 m2

Kıymeti : 2.658.800,00 TL

KDV: %10

İmar Durumu : Konu alanında, bitişik nizamlı , 4 kat müsadeli, TAKS = 0,40 şeklindedir. Yola terkleri yapılmadan kat ruhsat verilemez.

Kaydındaki Şerhler: "İnşaat sebebiyle arka tecavüz" ibaresi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2024 - 15:00

17/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01913783

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