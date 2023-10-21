BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA İLİ, BALA İLÇESİ, GÖZTEPE MAHALLESİ RİSKLİ ALAN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA

Mahalle Ada Parsel Göztepe Mahallesi 75 1,6,7,9,10,11,13,15,22,27,46,47,43,65,73 Göztepe Mahallesi 7518 12 Göztepe Mahallesi 7525 10

Yukarıda belirtilen ada-parsel numarasına ilişkin bilgiler incelendiğinde hak sahipliği tespit edilmiş olup; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ilgili ada parselde hak sahibi olan vatandaşlardan; postadan kaynaklı ve Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı adresinden farklı bir adreste oturduğu için kendisine tebligat ulaşmamış mülkiyet sahiplerinin hak kaybına uğramaması için taşınmazla ilgili mülkiyet ve hissedarlık durumları dikkate alınarak proje geliştirilmesi hakkında uzlaşma ve bilgilendirme görüşmesi yapmak üzere en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde bizzat veya yetkili temsilcilerini (noter onaylı vekâletname ile) tarafından aşağıda adresi belirtilen, Kentsel Dönüşüm Uzlaşma ve İrtibat Ofisine başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat Yalçın Sk. No:95

Telefon: 0553 452 1551

* Gelirken bulunmasında fayda olabilecek evraklar

T.C. kimlik fotokopisi (3 Adet) Tapu kaydı aslı veya fotokopisi Emlak Beyanı (3 Adet) Vesikalık Fotoğraf (3 Adet) İBAN Banka Hesap Bilgisi (3 Adet) Elektrik Su faturaları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Mülkiyet üzere kayıtlı kişi vefat etmiş ise veraset ilamı Dükkân sahipleri için işletme ruhsatı ve vergi levhası Var ise yapıya ilişkin diğer tüm belge ve dokümanlar(ruhsat, emlak beyanı, elektrik, su vb.)

Basın No:ILN01911343

#ilan.gov.tr